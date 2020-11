Le député du Grand parti, Malick Guèye avait nié toute velléité de leur part de rejoindre la majorité présidentielle. Mais, le parlementaire avait été recadré par ses camarades de parti.

Les députés de la formation politique de Malick Gackou ont posé un nouveau jalon ce jeudi. Le même Malick Gueye et ses deux collègues, en l’occurrence, Aïssatou Sabara et Aminata Kanté, ont à l’issue d’une rencontre, publié une déclaration commune pour donner «mandat au président Malick Gackou de prendre toutes les initiatives et orientations, avec les forces vives de la Nation, pour le renforcement de la démocratie tout en préservant notre pays de toutes les menaces et de tous les périls liés aux conséquences de la pandémie qui ont impacté négativement notre économie, le bien-être social de nos populations et de renforcer notre cohésion nationale », fin de citation. Les mêmes éléments de langages qu’avait utilisé Idrissa Seck pour justifier son ralliement à la majorité.