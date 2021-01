Après les 4 cas identifiés à l’ESP, les 10 patients pris en charge par les services médicaux, c’est tout le système de l’enseignement supérieur qui est à l’écoute de l’institut Pasteur. C’est ce matin que les 50 personnes dites suspectes de l’université de Dakar sauront si elles ont chopé ou non le virus de la Covid-19.

Ce mercredi est le jour de toutes les hantises à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. A en croire des sources médicales, consultées par Kewoulo, “c’est ce matin que les résultats des tests effectués sur plus d’une cinquantaine de personnes seront remis au responsables du temple de Thémis.” Si un calme plat règne au cœur de cette grande cité nichée sur la corniche ouest de Dakar, l’annonce de ces résultats médicaux pourrait causer un mouvement d’humeur tant redouté par les autorités étatiques, surtout en ces temps troubles où les rassemblements sont proscrits.

Contactées par Kewoulo, des sources non autorisées au sein de l’Université ont fait savoir que les cas de covid-19 ont explosé au sein du temple du savoir depuis ce samedi. Gérés dans le silence le plus absolu, les dossiers médicaux d’une dizaine de pensionnaires préoccupent la hiérarchie. “On a eu 10 étudiants testés positifs la semaine dernière. Et là, on va vers une explosion de cas covid à cause, notamment, de l’inconscience de beaucoup de nos pensionnaires qui, s’ils ne nient pas l’existence de cette maladie, continuent à ne pas respecter les gestes barrières.” A fait savoir une source universitaire.

A en croire le responsable du service médical de l’université, “hier il y avait 50 étudiants qui présentaient des symptômes du coronavirus dont les tests sont anxieusement attendus ce mercredi matin.” Alors que les radars étaient braqués sur l’ESP où 4 cas covid avaient été signalés ce weekend, l’annonce des résultats des prélèvements effectués à l’Ucad pourrait complètement déplacer le cluster du virus au cœur du centre universitaire le plus important du pays.