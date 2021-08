Une bien triste nouvelle vient de s’abatte sur le Sénégal. A en croire des sources de Kéwoulo, proches de la diaspora sénégalaise des Usa, où il a longtemps vécu et où se trouve sa famille, Alioune Badara Cissé, l’ancien médiateur de la République, vient de tirer sa révérence.

Compagnon de longue du président Macky Sall, Me Alioune Badara Cissé -qui a quitté le PDS 2008 en même temps que l’actuel chef de l’Etat- avait décidé de conquérir le pouvoir exécutif en compagnie de Macky Sall. Nommé ministre des Affaires Etrangères à l’arrivée de Macky Sall, il a été aussitôt viré et remplacé, en octobre 2012, par Mankeur Ndiaye qui était son directeur de cabinet. Ensuite, alors que tout le monde croyait qu’il allait s’opposer à son ami, Mack Sall, ABC a accepté de pende le poste de Médiateur de la République. Une fonction qu’il a occupé jusqu’à ses deniers jours. Au soir de ses 63 ans.

Homme de consensus, politicien libre de sa parole, Alioune Badara Cissé a été pris, ces deniers temps et en de nombreuses repises, “en flagrants délits de contradictions” avec son gouvernement. Et sur bien des aspects. Alors que les Sénégalais ne l’ont connu qu’a des stations étatiques, le décès du fils de Alioune Badara Cissé au Usa l’a davantage approché de son peuple qui a largement compatie au décès du sergent américain Abdoulaye Néné Cissé tué 16 octobre 2019 à Minneapolis, au USA. Un deuil que l’ancien ministre des Affaires Etrangères de Macky Sall n’a jamais réussi faire tant les meurtriers de son fils sont restés introuvables. Kewoulo présente ses sincères condoléances à la nation et à sa famille.