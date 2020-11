Le juge du tribunal correctionnel de Dakar vient de rendre son verdict dans le dossier opposant Aliou Sall, le petit frère du président Macky Sall et maire Guédiéwaye, à Ahmeth Aïdara et Bougane Guèye Dany. Après plusieurs semaines d’attente, les juges viennent de faire connaitre leur décision, ce matin. Et rien ne dit que Aliou Sall se contentera de cette décision.

Le tribunal correctionnel de Dakar a tranché. Sans se soucier du statut de haut d’en haut du plaignant. Il vient de relaxer Bougane Guèye Dany, le patron de Dmedia, et son journaliste, Ahmeth Aïdara. Poursuivis pour des délits de diffamation, par le maire de Guédiéwaye, le patron de Dmedia et son collaborateur ont été blanchis par le tribunal qui ne trouve pas d’infraction pénal au travail fait par notre confrère de Dmedia.

Pour rappel, à la suite du journal Direct info, Ahmeth Aïdara qui avait repris l’information selon laquelle “le maire de Guédiéwaye a vendu la mairie à Auchan” avait largement commenté la nouvelle. Et s’étant senti insulté, le maire de Guédiawaye dont Ahmeth Aïdara est un opposant a porté plainte contre l’organe de presse. Et a réclamé la somme d’un milliard au titre de dommages et intérêts.” Ce matin, le tribunal qui rendait sa décision a débouté le plaignant.