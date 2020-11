Football: NATIONS LEAGUE – Les résultats d’hier soir en Ligue A

NATIONS LEAGUE – Les résultats d’hier soir en Ligue A avec quelques stats et une petite explication sur cette compétition

Belgique 4-2 Danemark (Romelu Lukaku encore avec un doublé)

Angleterre 4-0 islande

Bosnie-Herzegovine 0-2 Italie

Pologne 1-2 Pays-Bas

L’ouverture du score de Kamil Jozwiak pour la Pologne au bout de 4 minutes et 59 secondes était le but le plus rapidement concédé par les Pays-Bas depuis le 16 Octobre 2018 contre la Belgique (4 minutes 23 secondes)

Memphis Depay et Georgino Wijnaldum ont tous les deux inscrit leur 21e but en sélection nationale. Ces 2 joueurs sont directement impliqués dans 14 des 20 derniers buts inscrits par les Oranje

L’Italie est invaincue dans ses 22 derniers matches qui ont tous été dirigés par Roberto Mancini. Il s’agit de sa meilleure série depuis Juillet 2006 sous Marcello Lippi avec 25 matches d’affilée sans défaite a l’époque

Domenico Berardi a inscrit 3 buts en sélection Italienne sur cette année 2020, plus que n’importe quel autre joueur de cette équipe

Phil Foden a cartonné avec l’Angleterre. 83 ballons touchés. A réussi 56 de ses 62 passes. 3 occasions créées. 1 passe décisive. 5 tirs pour 4 tirs cadrés. A inscrit ses 1ers et 2nds buts en sélection nationale Anglaise

L’Espagne, la France, la Belgique et l’Italie sont qualifiés pour le “Final Four” le dernier carré de cette 2e édition de la Nations League. Ce Final Four se jouera entre les 6 et 10 Octobre 2021. Le pays hote et le tirage au sort des demi-finales seront connus le 3 Décembre prochain. Sur les 4 Groupes de la Ligue A, seuls les premiers étaient qualifiés (4 nations pour les demi-finales)…