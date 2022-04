Urgent: Aissatou Sabara quitte le Grand parti de Malick Gakou

Kewoulo a appris de sources sures le départ de la députée Aissatou Sabara du Grand Parti. Secrétaire nationale à la solidarité et de l’action sociale du parti, Aissatou Sabara a démissionné du Grand Parti de Malick Gakou avec qui elle a longtemps cheminé, pour des raisons non encore connus.

Elue sous la bannière de Taxawou Sénégal, Aïssatou Sabara était d’abord vice-présidente nationale des femmes de l’Alliance des Forces du Progrès (AFP) et député du Parlement de la CEDEAO, avant d’être destitué par Moustapha Niasse qui lui reprochait d’être proche de Malick Gakou selon ses collègues. Après un long cheminement avec Malick Gakou, où elle fut l’une des personnes les plus influentes du parti, Aissatou Sabara annonce ainsi sa démission du Grand Parti sans donner plus de détails.

Toutefois cette démission ne manquera pas de susciter des réactions car elle est également reproché d’être proche de Ousmane Sonko (ce qu’elle n’a pas caché d’ailleurs)comme ce fut le cas avec Gakou et qui lui a valu son poste de vice présidente des femmes de l’AFP. En plus, Aissatou Sabara fait parti des députée qui n’ont pas voté pour la levée de l’humilité parlementaire du leader du Pastef dans le cadre de l’affaire Sweet Beauty.

Toutefois il faut noter que présentement Aissatou Sabara est à la Mecque, nous y reviendrons ultérieurement.