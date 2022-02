Université de Touba – Les opérateurs économiques livrent au Khalife les clefs de 2 immeubles

Les opérateurs économiques regroupés dans une structure dénommée « Groupement des Hommes D’affaires et Entrepreneurs Mourides du Sénégal », sous la houlette de leur coordonnateur Mbaye Sarr, ont livré au Khalife Général des Mourides les clefs de deux des 6 bâtiments qui, complètement achevés, devraient coûter pas moins de 6,400 milliards de francs Cfa.

Il s’agit, pour ce qui a été livré ce samedi, de deux immeubles et plus précisément d’un daara et de logements à usage d’habitation à trois niveaux avec des capacités de 30 enfants par chambre.

Mbaye Sarr de signaler que les bâtiments livrés ont déjà reçu leur dernière couche de peinture et que la géolocalisation a aussi été entérinée. Falilou Mbacké Dieng évalue les deux bâtiments à environ 02 milliards de francs.

Mbaye Sarr, qui faisait face à la presse, de préciser qu’il reste des bâtiments à finir. « C’est pourquoi nous exhortons tout le monde à redoubler d’efforts pour mettre à la disposition du Khalife la totalité des immeubles », dira-t-il notamment.

Dakaractu