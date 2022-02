Les points essentiels :

► La délégation ukrainienne est arrivée à la frontière biélorusse pour négocier avec la Russie. L’Ukraine exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes.

► Vladimir Poutine a annoncé mettre « les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat », ce qui concerne les forces nucléaires. L’annonce a suscité un haro mondial.

► Le rouble russe a plongé de près de 30% par rapport au dollar lundi après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions économiques plus sévères à Moscou.

► L’Assemblée générale des Nations unies est convoquée lundi 28 février en session extraordinaire d’urgence à la suite d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU dimanche 27 février.

► Le bilan provisoire de l’ONU évoque 102 civils tués et 304 blessés, mais les chiffres réels sont plus élevés, a déclaré Michelle Bachelet. Dimanche 27 février, le ministre ukrainien de la Santé faisait état de 352 civils tués, dont 14 enfants et de 1 684 civils blessés, dont 116 enfants. Quelque 422 000 réfugiés ont déjà fui les combats, selon les Nations unies.