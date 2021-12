Université de Bambey : L’audition des étudiants reportée jusqu’à une date ultérieure

Les trois (3) étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey qui devait être auditionnés ce jeudi devant la commission du conseil de discipline, ne vont pas déférer à la convocation. La raison, « l’audition a été reportée jusqu’à une date ultérieure ».

« On nous parle de conseil de discipline qui devait se tenir demain (jeudi), mais avec les agissements, on a dit que c’est repoussé jusqu’à une date ultérieure », a annoncé la Coordination des étudiants de Bambey, face à la presse mercredi dans l’après-midi.

Selon les étudiants, « Le représentant du Khalife général des mourides était dans la tâche pour nous demander d’être souples et on l’avait fait. C’est pour cela d’ailleurs qu’on avait appelé les étudiants de rejoindre les salles de classe en attendant qu’on puisse régler le problème dans la paix et dans la stabilité ».

Malgré cette médiation, les étudiants campent toujours sur leur décision et exigent la libération de leurs camarades déférés au parquet suite à leur manifestation.

« Nous exigeons le retrait des forces de l’ordre au sein du campus pédagogique. Il y a eu des étudiants qui ont été libérés mais trois (3) parmi eux ont été déférés. Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition », ont déclaré les étudiants.

Qui appellent le président de la République, Macky Sall, à faire des diligences pour résoudre le problème qui se passe ici et dans les autres universités du Sénégal.

Pour mémoire, les étudiants de Bambey ont, depuis plus d’une semaine, entamé une série de manifestations pour non seulement dénoncer la session unique mais également exiger la lumière sur la mort de leur camarade (Badara Ndiaye) qui serait « victime d’intoxication » alimentaire.