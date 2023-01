Université de Bambey : les enseignants menacent de perturber les cours

Les cours risquent d’être perturbés à l’Université Alioune Diop de Bambèye. En effet, les enseignants affiliés au Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes), affirment qu’ils ne délivreront pas les enseignements, mardi 31 janvier prochain.

Ils vont observer un débrayage suivi d’une Assemblée générale. «Face à un manque notoire de respect, de volonté et de vision de la part des autorités, la coor dination demande aux militantes et militants de venir nombreux à l’Ag et de se tenir prêts aux mots d’ordre qui seront donnés », indique le communiqué.

Qui ajoute: « A la suite du dernier mot d’ordre de la coordination Saes-Uadb, aucune amélioration n’est observée concernant les problèmes cités ci-dessus».