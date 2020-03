UNE RÉUNION DE L’UEFA MERCREDI POUR ÉTUDIER LA REPRISE DES COMPÉTITIONS

L’UEFA a annoncé une réunion par visioconférence mercredi midi, afin de faire le point sur la suspension des différentes compétitions et surtout sur la potentielle reprise des matchs. Un peu de visibilité pour les clubs européens? Tandis que le monde du football est à l’arrêt à cause du coronavirus, sans que personne ne sache quand vont reprendre les différentes compétitions, et si elles vont reprendre, l’UEFA a annoncé par un communiqué une réunion programmée mercredi, pour faire un point d’étape et tenter (peut-être) d’y voir un peu plus clair.

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.



Full statement: UEFA to share rescheduling updates with associations

« L’UEFA a invité les secrétaires généraux de ses 55 associations membres à une visioconférence le mercredi 1er avril à midi pour partager une mise à jour sur les progrès réalisés par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et pour discuter des options identifiées en ce qui concerne la reprogrammation potentielle des matchs, indique la confédération. La réunion concernera aussi les compétitions des équipes nationales et des clubs de l’UEFA,

ainsi que les progrès au niveau de la FIFA et au niveau européen sur des questions telles que les contrats des joueurs et le système de transfert. »

Pour rappel, l’instance a officialisé le 17 mars la suspension de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, et surtout le report de l’Euro à l’été 2021, pour permettre si possible aux compétitions de clubs de s’achever cette saison.