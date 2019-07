Une pédophile, en voie d’être libérée, admet qu’elle propagerait le Sida

Une pédophile, en Nouvelle Zélande, ayant eu des rapports sexuels avec de jeunes garçons, tout en sachant qu’elle avait le VIH, est sur le point d’être libérée de prison. Mais, elle admet qu’elle travaillerait comme prostituée et propagerait le virus.

Libération

Rory Francis, 35 ans, sera libérée de prison, début septembre. Ce, après avoir purgé neuf ans et quatre mois de prison pour le viol de garçons et filles en Nouvelle-Zélande en 2010, rapporte dailymail.co.uk.

Transsexuelle

ou bisexuelle

Francis est né mâle mais s’identifie maintenant comme une femme. Et, se fait appeler Laken McKay. En avril 2018, elle a dit que si elle était libérée, elle donnerait le VIH et l’Hépatite C à autant de personnes que possible.

Séropositive en 2005

Diagnostiquée séropositive en 2005, elle a purgé une peine la même année pour attentat à la pudeur. Francis a écrit en avril 2018, disant qu’elle ne voulait pas être relâchée dans la société.

Renvoyée en prison

En août de l’année dernière, Francis a été libérée sur parole et a commencé à vivre sous son nouveau nom, mais a été rappelée en prison en octobre. Elle a été renvoyée en prison pour avoir violé sa libération conditionnelle en se prostituant.

Surveillée électroniquement

Francis devra suivre un programme de traitement de la toxicomanie avant de pouvoir sortir de prison et, après sa libération, elle sera surveillée électroniquement. Et sera soumise à un certain nombre de dispositions spéciales pendant les six premiers mois de sa libération.