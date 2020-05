Un faux gendarme arrêté par les vrais à Hlm Grand Yoff

Un faux gendarme a été arrêté en face de la brioche dorée de Hlm Grand Yoff par la gendarmerie, la vraie.

« Il a interpellé un civil qui travaille à l’Ucg et lui a demandé un laissé passé et c’est là qu’une voiture de gendarmes qui passait les a aperçu et est intervenu », confie une source.

Au cours d’une interrogation, ajoute notre source, il a affirmé être gendarme de profession mais après vérifications, ces gendarmes ont su qu’il n’appartenait pas à leurs services. Il a été arrêté et amené par ces derniers.