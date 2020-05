Kolda : Korité 2020, l’imam Thierno Allassane Sall invite les fidèles au respect des mesures barrières

Une grande partie de la communauté musulmane de Kolda (sud) a célébré ce dimanche L’Eid El Fitr ou Korité, fête marquant la fin du jeûne du mois béni de ramadan. Le fait marquant pour cette édition de 2020 est le fait que la fête s’est déroulée dans un contexte de coronavirus qui sévit dans tout le pays.

Dans son sermon, l’imam de la grande mosquée de Kolda, Thierno Allassane Sall a appelé les fidèles musulmans à respecter les mesures barrières de prévention contre le coronavirus tout en faisant recours à la prière afin que la Covid-19 soit définitivement éradiquée. «Nous devons prendre toutes les dispositions requises c’est-à-dire la distanciation sociale, le port du masque, le lavage systématique des mains mais aussi nous ne devons pas une fois de plus oublier la prière à Dieu en tant que croyant. C’est notre ultime recours», a-t-il déclaré.

Par ailleurs l’imam de la grande mosquée de Kolda a invité les fidèles à rendre propre leurs cœurs et à suivre les enseignements de l’islam pour vaincre cette pandémie qui secoue l’humanité. Selon lui les musulmans doivent obéir aux autorités pour la bonne marche du pays. Ce qui va de paire avec un retour aux valeurs de « solidarité, d’entraide, de partage et d’amour du prochain ». Toutefois l’imam de la grande mosquée de Kolda, Thierno Allassane Sall n’a pas manqué de terminer son sermon en priant pour un Sénégal de paix et émergent.