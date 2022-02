Ukraine : Poutine demande à l'armée ukrainienne de renverser le président et de prendre le pouvoir

La tension est de plus en plus vive en Ukraine en situation de guerre depuis hier jeudi. Ce vendredi, le président russe Vladimir Poutine a demandé à l’armée ukrainienne de renverser le président Volodymyr Zelensky et de prendre le pouvoir. Auparavant, le président Poutine avait demandé à l’armée russe de ne pas maltraiter les soldats ukrainiens.

A noter que depuis le début des opérations, des dizaines de personnes ont été tuées et plus de

100 mille personnes ont quitté le pays pour saucer leurs vies.