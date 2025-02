Kawtef: Une baleine “avale” un kayakiste puis le recrache

Un jeune kayakiste s’est retrouvé dans la gueule d’une baleine à bosse, le 8 février, au large de la Patagonie chilienne, avant d’être rapidement relâché, indemne.

Une peur bleue. Dans le sud du Chili, le 8 février, une baleine à bosse a brièvement avalé un kayakiste avant de le recracher sauf. Adrián Simancas, 24 ans, pagayait près de Punta Arénas, en Patagonie, lorsque la baleine a surgi des eaux, l’avalant lui et son kayak jaune.

“J’ai cru qu’elle m’avait déjà mangé et avalé”, raconte le jeune homme d’origine vénézuélienne, à la chaîne chilienne TVN. Effrayé, il a d’abord imaginé qu’il s’agissait d’une orque puisqu’il venait d’en parler avec son père. “Mais en ressortant, j’ai compris que la baleine s’était sans doute approchée par curiosité, ou peut-être pour communiquer quelque chose.”

“Tout d’un coup; il est sorti”

La scène a été capturée et postée sur les réseaux sociaux par son père, Dell Simancas, lui aussi à bord d’un kayak. “Quand je me suis retourné, je n’ai rien vu, je n’ai pas vu Adrian. C’est le seul moment où j’ai eu vraiment peur, parce que je ne l’ai pas vu pendant environ trois secondes. Et tout d’un coup, il est sorti”, a-t-il expliqué à TVN. Quelques instants plus tard, Adrián a réussi à rejoindre la rive, en état de choc mais indemne.

Les experts expliquent que la baleine n’aurait pas pu avaler le jeune homme, car il s’agit d’une espèce dotée d’un gosier de moins de 40 cm de diamètre. “Il semble que le kayak se trouvait en plein dans la zone d’alimentation de la baleine”, a expliqué à l’AFP Maria José Pérez, biologiste marine à l’Université du Chili. C’est pourquoi on la voit “émerger à la surface sur le côté, la bouche ouverte, comme si elle était en train de se nourrir”, a-t-elle poursuivi.

Si les attaques de baleines sont extrêmement rares, celles des orques, en revanche, suscitent la curiosité des scientifiques : ces dernières années, plusieurs voiliers ont été mystérieusement attaqués au large des côtes ibériques.