UGB : Les étudiants décrètent une grève de 72 heures

Les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis ont décrété 72 heures de grève et des journées sans tickets au niveau des restaurants.

Ils revendiquent la continuité des travaux entamés sur les voies internes de l’université qui sont à l’arrêt depuis le 05 février dernier. En effet, ces étudiants déplorent le mutisme des autorités administratives face à la situation. Selon eux, les autorités ont refusé de donner toutes informations relatives à l’arrêt de ces travaux. Chose qu’ils disent ne pas comprendre.

«Nous avons décrété trois jours de grève et de journées sans tickets au niveau des restaurants pour déplorer la mauvaise attitude des autorités administratives de l’université qui refusent de donner les raisons sur l’arrêt des travaux des voies internes qui ont été entamés. Nous avons essayé de nous rapprocher plusieurs fois, des autorités pour avoir des informations mais malheureusement, ils refusent de nous rencontrer et ce n’est pas respectueux. Qu’ils nous disent ce qui se passe au moins. Nous avons décidé de poursuivre le mouvement d’humeur jusqu’à obtenir gain de cause dans cette affaire. Il faut qu’ils nous donnent une réponse valable », a laissé entendre Omar Gueye, président de la coordination des étudiants, sur Rfm.