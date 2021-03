Ucad : Les étudiants de l’Ensept décrètent une grève de 72 heures

Les étudiants de l’École normale supérieure d’Enseignement professionnel et technique (ENSEPT) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) sont en mouvement d’humeur. Ils ont décrété une grève de 72 heures ce mercredi 31 mars.

Face à la presse, les étudiants grévistes réclament une indemnité de stage et du matériel moderne pour leur formation.

« Depuis plus de 3 ans, nous demandions aux autorités compétentes d’occuper de l’Ensept en matériel de dernière génération pour les travaux pratiques. Il y a les problèmes sociaux récurrents à savoir le problème d’eau, le campus manque d’eau, à cela s’ajoute le problème des indemnités de stages », a déclaré le président de l’amicale des élèves-professeurs et psychologues conseillers de l’Ensept.

Selon Lamine Mangom Diouf, ce que dit souvent le chef de l’Etat sur la formation professionnelle et la réalité, c’est totalement « paradoxal ». « Vous entendez tout le temps le président de la République (Macky Sall) parlait de la formation professionnelle et technique, de la place importante qu’elle occupe grâce à son programme. Mais, malheureusement, nous disons que c’est paradoxal. L’ensept qui est la locomotive de la formation professionnelle et technique n’a pas de matériel », a-t-il regretté.

Les étudiants grévistes préviennent les autorités que si rien n’est fait, ils passeront à la vitesse supérieure, rapporte la Rfm.