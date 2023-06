UCAD: Le recteur dresse le bilan des saccages des manifestants….

À l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, les dégâts sont considérables après le passage des manifestants. L’état des lieux provisoire dressé par le recteur est triste. Le parc automobile, les infrastructures pédagogiques et sociales, tout a été touché.

«La quasi-totalité du parc automobile de l’Université a été mis à genou. Il n’y a pratiquement pas de bus. Une bonne partie des amphis et des salles ont été rendus totalement indisponibles», a déclaré Ahmadou Aly MBAYE.

Et ce n’et pas tout, puisque «les archives des personnels administratifs et enseignants ont aussi été brûlées, les archives des étudiants et des diplômés ont été brûlés en particulier celles de la faculté de médecine et de la faculté des lettres et sciences humaines.»

Et ce triste bilan n’est que provisoire, puisque le comptage des dommages subis est toujours en cours. Le recteur, dont les mots traduisent l’affliction, regrette que l’UCAD ait été attaquée à ce point.

«L’Université, normalement, c’est le point de convergence de la nation. On y trouve toutes les obédiences politiques, religieuses tout le monde a besoin de connaissance. Alors ce qui a été commis est un incompréhensible parti pris pour l’ignorance et pour l’obscurité. Et c’est ce que nous ne comprenons pas», a-t-il déclaré en marge de la visite du ministre de l’Enseignement supérieur sur les lieux.