Ucad: Les étudiants demandent une réouverture du campus social et une reprise des cours, mais le Conseil...

L’Université Sheikh Anta Diop est aux prises avec des manifestations violentes au début du mois de juin dernier qui ont entraîné de nombreux dommages matériels.Et une reprise des cours en ligne a été proposée par les autorités de l’université, afin de répondre aux besoins les plus urgents. Mais les élèves demandent une réouverture immédiate des deux campus, social et éducatif.

Après la fermeture du campus universitaire, le collectif d’amis étudiants de l’Université Sheikh Anta Diop s’est adressé à la presse mercredi pour tirer sur les autorités de l’université. Dans leur journal sur le Couloir de la Mort, à titre de délégués étudiants, Ils ont minimisé les dommages pour forcer une réouverture immédiate du campus social et une reprise des classes.

Dans le campus éducatif, disent-ils, les dommages ne sont pas significatifs, sauf pour le capital brûlant de la Faculté de droit. Les autres Facultés, en particulier les Lettres, les cours et les examens peuvent y être organisés sans encombre.

Mais du côté du Campus Social, au regard de la situation actuelle de la Côte d’Ivoire, c’est suicidaire de ramener des étudiants connus pour leur demande de qualité de service. Une réouverture normale du contexte actuel n’est rien d’autre qu’utopique et démagogique. »

Ici, d’après nos interlocuteurs, le bilan est immense. En plus des véhicules des agents et des autobus transportant le personnel, qui sont tous incendiés, il convient de noter que les restaurants ont été sérieusement endommagés. La même chose est vraie pour tout le siège, qui est réduit en cendres. L’espace Oumar Pène récemment inauguré et tous les équipements de culturisme ont été pillés.