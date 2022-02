C’est un nouvel acte fort qui va améliorer les conditions de vie et de logement des étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans ce sens, le Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Maguette Sène, a mis, hier, à la disposition des pensionnaires de l’Ucad, du matériel de salubrité, de sport et du mobilier de chambre pour une meilleure cadre de vie des étudiants.

Ce matériel est composé de 2 000 tables, 2 000 chaises, 2 000 poubelles de chambre, pour que les étudiants se sentent bien à l’ aise dans leur chambres et qu’ils puissent bien étudier. Les autres 4 000 poubelles de rue veillent à un meilleur cadre de vie et de salubrité, et 40 pièces de matériel de sport pour la gymnastique.

Selon Directeur Général du COUD, ” cette dotation n’est qu’une suite logique de notre ambition de mettre les étudiants dans de bonnes conditions de travail. Donc qu’ils vivent et travaillent dans un environnement saint fait partie de nos prérogatives “.

“Nous avons érigé un point de regroupement normalisé pour que tout ce qui est ordure collectée puisse être acheminé là-bas. Tout ce que nous faisons dans le domaine de l’environnement s’inscrit dans une dynamique. Parce que nous voulons que l’université Cheikh Anta Diop de Dakar puisse avoir la certification Iso, en termes de norme et de vie environnementale’’.

En ce qui concerne de l’ouverture prochain de l’ hôpital, c’est pour bientôt, juste le temps de réceptionner les équipement, car cette hôpital est indispensable pour une meilleure prise en charge des étudiants.

Dans ce sens, avec l’ouverture des prochains pavillons qui sont en chantier, Maguette Séne a aussi parlé de l’ouverture dans autre restaurant pour alléger les autres qui sont saturés.

D’après le directeur Maguette Sène, le coût est estimé à 120 millions de francs CFA.Il demande aux étudiants d’en faire une bonne usage et de veiller dessus, et de veiller à la propreté de leurs chambres et des couloirs. ‘