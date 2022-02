UCAD : Pour de meilleures conditions des étudiants, le Coud dégage 120 millions de F CFA

C’est un nouvel acte qui va améliorer les conditions de vie et de logement des étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Maguette Sène, a mis, hier, à la disposition des pensionnaires de l’Ucad, du matériel de salubrité, de sport et du mobilier de chambre.

Ce matériel est composé de 2 000 tables, 2 000 chaises, 2 000 poubelles de chambre, 4 000 poubelles de rue et 40 pièces de matériel de sport pour la gymnastique, renseigne le quotidien “Source A”.

D’après le directeur Maguette Sène, le coût est estimé à 120 millions de francs Cfa. Il indique également que l’appel d’offres a été lancé récemment.

‘’Nous avons érigé un point de regroupement normalisé pour que tout ce qui est ordure collectée puisse être acheminé là-bas. Tout ce que nous faisons dans le domaine de l’environnement s’inscrit dans une dynamique. Parce que nous voulons que l’université Cheikh Anta Diop de Dakar puisse avoir la certification Iso, en termes de norme et de vie environnementale’’, a-t-il fait savoir à nos confrères de “Source A”.