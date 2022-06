Le trophée de la CAN fait escale à Kédougou

La caravane nationale de présentation du trophée de la CAN est arrivée ce mercredi en fin de soirée à Kédougou dans le Sénégal oriental, á 700 km de Dakar.

Pour rappel le Président Sall avait instruit le Ministre des Sports Matar BA, de permettre à tout Sénégalais, où il se trouve de se sentir concerné par le trophée. Et depuis le 21 mai 2022, dame coupe voyage de région à région. Après Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Matam, Fatick, Kaolack, Diourbel, c’est la deuxième région du sud-est du pays qui prend le relais. Kédougou sera donc en communion avec le graal demain jeudi.

Le Ministre des Sports, Matar Ba qui a été des étapes de Fatick et Kaolack est représenté par son Directeur de Cabinet Monsieur Ibrahima NDAO. Les forces de défense et de sécurité de la gendarmerie de Kédougou annoncent déjà la couleur en photos avec dame Coupe et le Directeur de Cabinet du Ministre des Sports.