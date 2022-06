Transport de noix de cajou à Ziguinchor : Opérateurs et transporteurs crient leur “ras-le-bol”

Ils ont nombreux, les opérateurs et transporteurs de noix de Cajù à bloquer leurs camions et pour mettre leurs menaces à exécution. Ils demandent la levée de l’interdiction du transport de la noie par voie terrestre et demandent aux autorités étatiques de laisser libre, la circulation de la noie de Cajù, par mer ou par terre.

« Depuis dix jours, tous savent ce qui se passent dans cette région, mais nous avons un collègue nommé Baye Galaye Mbaye, opérateur économique et transporteur, nous avons toujours travaillé ensemble.

Ce dernier nous a demandé et supplié de le laisser charger son bateau et pouvoir le faire sortir du port de Ziguinchor et le ramener en Guinée Bissau, et tant que nous ne trouvons pas solution à notre problème, son bateau ne viendra plus. Et nous, nous voudrions faire comprendre que nous n’interdisons pas aux bateaux de charger, nous n’avons fait que stationner nos camions et avons décidé de ne pas entrer au port », déclare Assane Mbaye, porte-parole des opérateurs et transporteurs basés à Ziguinchor et qui réclament l’acheminement de la noie de Ziguinchor à Dakar par voie terrestre.

Pour rappel, ces opérateurs et transporteurs font savoir qu’il n’y a aucun de leur camion qui transporte la noix en Gambie et que tout ce qui se raconte sur eux soi-disant qu’ils font entrer l’anacarde dans ce pays frère n’est que contrevérité. Par la voix de Assane Mbaye, ces transporteurs et opérateurs disent réclamer leur droit de faire le transport terrestre, qu’on leur laisse ce droit et précisent ne mener la guerre à personne, le seul combat est que les autorités laissent à chacun le soin de transporter ses noix de cajù par la voie qu’il trouve plus convenable. Soutenu dans ce combat par l’Union des routiers du Sénégal de Gora Khouma, ces transporteurs et opérateurs de la noix d’anacarde ou cajù de Ziguinchor ont par ailleurs été consolidés dans leur position par le secrétaire général de ce syndicat, Ousmane Thiam alias « Thiamas ». Qui a simplement demandé la libéralisation du transport en affirmant qu’ils n’exportent pas, mais exercent un transport à l’intérieur du pays. Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal, Thiam de reconnaitre que l’Etat fait et est en train de faire beaucoup d’efforts dans cette filière anacarde, mais face au blocage du produit à Ziguinchor faute de bateau conteneur et compte tenu des travaux entamés au port, il estime qu’il y a lieu de procéder à la libéralisation de la voie terrestre. Selon lui, il faut impérativement trouver les moyens de sécuriser le transport de la noix de cajù par voie terrestre. À cet effet, il lance ainsi un appel au Président de la République, afin d’éviter le pire.