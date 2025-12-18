« Quand un homme est capable de ravaler sa vomissure, piétiner ses convictions et renier sa parole, sa dignité ne vaut pas plus que celle d’un rat d’égout. » La transhumance qui semble vouloir s’incruster durablement dans nos mœurs politiques, constitue un véritable cancer comme l’avait si bien dit le candidat Macky Sall alors qu’il était en quête des suffrages des Sénégalais.

Aujourd’hui, son comportement est aux antipodes de ses convictions d’antan ; lui qui s’érigeait en contempteur impitoyable et sans concession envers les adeptes de cette pratique ignoble, indécente, malsaine et dégradante. Macky SALL disait des transhumants que leur valeur marchande équivalait ou était, à la limite, moindre que celle des gallinacés, ovins et autres caprins offerts en vente dans les « loumas », les marchés hebdomadaires.

Les transhumants dont certains sont devenus de véritables mutants, à force de valser perpétuellement d’un parti à un autre, n’ont qu’un seul souci, celui de remplir leurs bedaines ou plutôt leurs panses de toutes sortes d’aliments et de nourritures, fussent-ils fétîdes. La transhumance est une pratique exécrable et abjecte très prisée et consacrée dans la faune des bêtes immondes constituée de politiciens écornifleurs sans foi ni loi et dépourvus de toute moralité. Souvent pour justifier leur sordide migration vers les tenants du pouvoir, les traîtres nous servent un discours spécieux, un argumentaire captieux et des justifications fallacieuses. Ils ont le même élément de langage consistant à dire que c’est pour servir le pays qu’ils ont tourné casaque. Ne peut on servir son pays ailleurs et autrement ? Les transhumants ne sont rien de moins que de vils prostitués politiques prêts à toutes les bassesses pour rester dans le giron du pouvoir et bénéficier des avantages, faveurs, rentes et autres subsides. »

Honnie et bannie soit la transhumance.

Boubacar SADIO Commissaire divisionnaire de police