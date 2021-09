Transfert des votes, listes parallèles,…: Zahra Iyane Thiam s’explique

La ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire Zahra Iyane Thiam va déposer sa candidature à la mairie des Sicap-liberté. Elle a fait l’annonce ce mardi 7 septembre face à la presse. « Je vais me battre jusqu’à la dernière énergie pour gagner les élections locales pour le compte de ma coalition», dit-elle sans détours. Avant de poursuivre: « Nous avons été candidats depuis que nous sous sommes engagés en politique. L’essentiel est de servir son pays, sa localité et c’est ce à quoi nous nous attelons depuis toujours», a-t-il déclaré.

Interrogée sur les potentiels listes parallèles, le ministre compte soutenir le candidat choisi par sa coalition au niveau de la commune. «Les responsables et militants de la coalition de la majorité présidentielle ont montré une grande solidarité dans cette période de révision exceptionnelle des listes électorales. Cette dynamique doit être maintenue pour aller vers les prochaines échéances. Solidairement dans un esprit de dépassement et de discipline, nous suivrons les orientations de la conférence des leaders relativement à leurs directives de mobilisation et d’animation à la base et de proximité dans la prise en charge des préoccupations au quotidien », a fait savoir Zahra Iyane Thiam.

Elle avance: «Notre objectif demeure la poursuite de notre programme pour l’émergence du Sénégal à travers la maitrise de nos terroirs pour la territorialisation des politiques publiques, tel que déclinée dans la vision du Président de la République». Et de se féliciter des efforts soutenus des responsables et militants de BBY de la commune de Sicap liberté, dans l’incitation des citoyens à aller s’inscrire sur les listes en toute impartialité.

Transfert des votes

Interrogée sur les transferts des votes pendant la révision exceptionnelle des listes électorales entamée depuis le 31 juillet 2021, elle a demandé à ceux qui portent ces accusations d’en apporter les preuves. A l’en croire, malgré les quelques troubles constatés et accusations contre l’administration territoriale, notamment, les agents n’ont pas faiblis dans leur mission. Ils ont accompagné le processus de révision essentiel pour la bonne marche de la démocratie, et permis aux électeurs qui le souhaiteraient, d’exprimer leur propre choix lors des élections. «Certains acteurs politiques préfèrent la calomnie et les accusations gratuites à la bonne foi. Une méthode qui consiste à manipuler l’opinion pour récupérer des voix ». Seulement, cela ne passera plus Zahra Iyane Thiam. Le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire pense que les Sénégalais savent la part des choses entre les ‘’nihilistes’’ et les ‘’négationnistes’’ qui se saisissent de toute opportunité pour jeter l’opprobre sur notre système démocratique. «Nous sommes du camp qui propose aux communautés, des actions concrètes, des projets de société crédibles dans la paix et la stabilité. Notre démocratie est un bien commun. Il appartient à chaque acteur politique de convaincre les électeurs sur le terrain. Il ne sert à rien d’affabuler à longueur de journées sur les réseaux sociaux».