Transfert : Liverpool a pris sa décision pour Sadio Mané

Le timing n’est pas très surprenant. Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023, Sadio Mané fait parler. À 30 ans, l’attaquant sénégalais est l’un des fers de lance des Reds depuis 2016, et il est surtout le seul à pouvoir lutter avec Karim Benzema pour le Ballon d’Or 2022. Mais à un an de la fin de son bail, que va-t-il faire ?

Ces dernières heures, les médias espagnols sont tous unanimes : le FC Barcelone a rencontré l’entourage du joueur en février dernier pour tâter le terrain. Désormais incapable de lutter financièrement avec les autres grands d’Europe sur le marché des transferts, le Barça voudrait surtout savoir si l’ancien Messin est disposé à rallier la Catalogne dans un an, libre de tout contrat.

Tout le monde aime Mané Un scénario que les Reds ne veulent bien évidemment même pas imaginer. D’ailleurs, comme s’il fallait rappeler au joueur à quel point il comptait, c’est une pluie de louanges qui est tombée sur le champion d’Afrique. « C’est une machine, je lui ai dit après le match. C’est un joueur massif. Son mélange de technique, d’envie et de physique. Il a inscrit un top but, c’est juste un joueur fantastique de classe mondiale », a déclaré Jürgen Klopp après la victoire contre Aston Villa. Interrogé sur Skysports, l’ancien Red devenu consultant, Jamie Carragher, a lui aussi fait l’éloge du buteur. « Quand je regarde Liverpool en tant que fan, Sadio Mané est mon joueur préféré. Lui et Salah font ça depuis cinq ans, ils ne sont jamais blessés! Ils sont là semaine après semaine pendant 90 minutes, faisant monter les statistiques chaque semaine. Ce qu’ils ont fait pour ce club de football est incroyable. Je suis un grand fan de Sadio Mané et je peux vous assurer qu’il n’ira nulle part, car je ne le laisserai pas aller au Bayern Munich, il aurait à faire à moi ! » Qu’on se le dise, personne à Liverpool ne veut voir Mané s’en aller !