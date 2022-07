Trajectoire, parcours et discours de l’espoir, Voici tout ce qu’il faut savoir sur Maguette Sène, maire Malicounda

La 9e édition du mois du Sénégal au Canada a commencé ce samedi 2 avril 2022. Et durant plusieurs semaines, nous célébrerons, entre autres, cette chaleureuse relation entre le Sénégal et le Canada, nous recevrons de nombreux invités. Et, aujourd’hui, notre focus est sur Maguette SENE, notre parrain de ce mois.

3 choses à savoir sur Maguette Sène Officiel

Il est né à Mballing

Maguette SENE est un administrateur civil âgé de 52 ans et né à Mballing dans le département de Mbour au Sénégal. Il est sorti major de sa promotion à l’ENA (l’École National d’Administration).

Il est Maire de Malicounda

Malicounda se situe dans le département de Mbour qui se trouve à 85 km de la capitale, Dakar. Selon un dernier recensement, la population dans cette commune est estimée à environ 66 000 habitants.

Maguette SENE est élu maire depuis 2014. Il a été réélu pour un second mandat en janvier 2022. Il est décrit comme un maire dynamique et engagé auprès de la jeunesse sénégalaise et de sa population.

Récemment, il a inauguré, avec le président Macky Sall, l’hôtel RIU Baobab à la nouvelle station balnéaire Pointe Sarène qui a généré plus de 800 emplois.

Cet hôtel est destiné à être l’un des plus grands hôtels d’Afrique de l’Ouest et permettra à cette commune à la fois agricole mais aussi touristique d’être toujours plus attractive.

Il est Directeur Général du COUD

En plus d’être maire de Malicounda, Maguette SENE est Directeur Général du Centre des Œuvres Universitaire de Dakar (COUD).

Cet établissement a été fondé en 1966 et a pour but d’assister les étudiants sénégalais et de réglementer les prestations versées aux bénéficiaires des œuvres universitaires.

Maguette SENE figure parmi les maires favoris du peuple sénégalais de par son dynamisme et sa volonté à apporter des outils de développement modernes à sa commune.

Nous lui souhaitons un très bon mois du Sénégal.

Et nous ne pouvons que lui souhaiter de continuer à participer au rayonnement du Sénégal avec cette même énergie qui lui sied.