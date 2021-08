Trafiquants de faune à Kédougou : 4 individus tombent avec deux peaux de léopard

Quatre (4) présumés trafiquants de faune ont été arrêtés en flagrant délit de détention, de circulation et de commercialisation de deux peaux de léopard. Ils ont été interpellés le 2 août 2021, par la Direction des Parcs Nationaux, en collaboration avec le Commissariat Central de Kédougou et l’appui du projet Eagle Sénégal.

Il y a moins de deux mois, deux peaux de léopards ont été saisies et 3 trafiquants de faune condamnés entre 3 et 6 mois de prison ferme.

Pour ce troisième trimestre de l’année 2021, cette opération porte à 11 le nombre de peaux de léopards saisies à Kédougou et 11 trafiquants interpellés (dont 7 déjà condamnés). Egalement, de 2018 à 2021, en seulement 2 ans et demi donc, d’après le projet Eagle-Senegal interrogé, un bien triste inventaire fait état de 15 peaux de léopards saisies au Sénégal et de 15 trafiquants condamnés.

Ces léopards issus du Parc National du Niokolo Koba, du secteur de Kédougou, ou des pays voisins, sont souvent capturés et tués dans des conditions inhumaines. Pourtant ils sont intégralement protégés et ne bénéficient d’aucune autorisation de commerce possible, morts ou vivants. Cette espèce est décidément conduite par les trafiquants sur le mauvais chemin de l’extinction en Afrique de l’Ouest.