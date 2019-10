Trafic international de drogue - Alerte rouge : "La drogue qui tue le plus au monde se trouve au Sénégal" dixit le procureur des Etats-Unis

Alerte rouge ! La drogue la plus dangereuse et qui tue le plus dans le monde se trouve au Sénégal. C’est ce qu’a fait savoir le procureur des Etats-Unis, Wiliam Miller Mcswain, qui informe qu’un vaste réseau de trafic international de drogue d’opioïdes avec à sa tête trois (3) Chinois, a été démantelé.

En conférence de presse hier, le procureur a annoncé que trois (3), individus, Deyao Chen, Guichum Chen et Liangu Pan, sont accusés d’avoir vendu des opioïdes illégaux sur un site web en Chine et d’avoir expédié des milliers de commandes à l’adjoint du Shériff du Comité de Montgomerry, David Landis.

Les autorités affirment que les trois chinois qui ont crée le site Web et distribué les médicaments se trouvent toujours en Chine et ne devraient pas faire l’objet de poursuites aux Etats-Unis. Selon le journal « Les Echos », le plus grave dans cette affaire, c’’est que le Sherif adjoint du Comté de Montgomery dirigeait la chaîne de distribution.

« Le Sherif adjoint du Compté de Montgomery a distribué près de 3000 paquets de médicaments aux Etats-Unis, au Canada, au Chili, en Espagne et au Sénégal », a révélé le procureur.

L’avocat américain Bill Mc Swain informe par ailleurs, que « la quantité de cette drogue qui peut vous tuer peut tenir sur le dessus d’une épingle », et, le nombre de mort que cela a causé, explique-t-il, a fait que son bureau à ouvert une enquête.