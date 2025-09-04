Trafic de drogue au Plateau : Dame Amar et ses quatre acolytes déférés

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), a mis fin à un réseau de trafic de drogue opérant depuis un appartement situé au dixième étage d’un immeuble du Plateau. Cinq suspects, dont le présumé cerveau Dame Amar et sa compagne de nationalité marocaine, ont été présentés ce jeudi matin devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, selon des sources de Seneweb.

Un réseau démantelé au cœur de Dakar

L’opération policière, menée dans la nuit du 2 septembre 2025 vers 00h30, a permis l’interpellation de cinq individus dans le cadre d’une enquête sur un vaste réseau de trafic de stupéfiants dans la capitale sénégalaise. Les suspects ont été identifiés comme suit :

– Dame Amar, 35 ans, se présentant comme Directeur Général Transport AMAR, considéré comme le cerveau de l’organisation

– Maalaoui Ghita, née en 2000 à Casablanca, se disant médecin dentiste exerçant dans un hôpital local

– Ibra Gueye, 39 ans, se présentant comme garde du corps de Dame Amar.

– Serigne Saliou Fall , 39 ans, se disant masseur

– Meissa Ngom Ndiaye, 46 ans, se présentant comme chauffeur de Dame Amar.

Une opération minutieusement préparée

L’intervention des policiers fait suite à l’exploitation d’un renseignement révélant l’existence d’un réseau de distribution de drogues dans le secteur de Dakar Plateau. Selon les informations recueillies, Dame Amar aurait acquis une quantité importante de stupéfiants dans l’intention d’organiser à son domicile une “soirée de consommation” communément appelée “TRAP”.

Un dispositif de surveillance a été déployé autour du domicile du suspect principal. L’opération a débuté lorsque les enquêteurs ont intercepté un individu sortant de l’immeuble. Identifié comme le garde rapproché de Dame Amar, ce dernier a accepté de collaborer et a guidé les policiers jusqu’à l’appartement du dixième étage.

La perquisition menée sur les lieux a permis la découverte et la saisie de :

Substances illicites :

– 2 sachets contenant 100 grammes de chanvre indien de variété “skunks”

– Un pot contenant 10 grammes de haschisch

– Un joint de haschisch

– Un broyeur

Autres éléments saisis :

– 9 téléphones portables

– 2 chèques bancaires

– Un passeport

– 5 bracelets en or

– 1 bague en or

– 4 véhicules de luxe : une Lamborghini, une Porsche, une Rolls-Royce et une Nissan

Une tentative de corruption avortée

L’opération a connu un rebondissement lorsque Meissa Ngom Ndiaye s’est présenté sur les lieux sur invitation de Dame Amar et a tenté de corrompre le commissaire Adama Wele , chef de la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar avec la somme de 2 millions de francs CFA. Il a été immédiatement maîtrisé et placé en état d’arrestation.

Déni des faits et refus de test

Lors de leur audition en présence de leurs avocats, Dame Amar et sa compagne marocaine Maalaoui Ghita ont nié catégoriquement les faits qui leur sont reprochés et ont refusé de se soumettre au test urinaire de dépistage de stupéfiants.

Charges retenues

Selon des sources de Seneweb, l’ensemble des mis en cause ont été présentés au procureur pour plusieurs chefs d’accusation :

– Association de malfaiteurs

– Détention de drogues (skunks, haschisch) aux fins d’usage

– Blanchiment de capitaux

– Tentative de corruption