Trafic chanvre indien : Bachir Diop l’acteur principal de la série “Dérapage” arrêter pour de chanvre indien dans son domicile

L’acteur principal de “Dérapage” Peter Salinger, plus connu sous son nom d’acteur de Bachir Diop est accusé depuis le 25 juin dernier de culture, production, transformation de chanvre indien. La découverte de matériel de dernier génération dédie à la culture de chanvre indien dans son domicile aux mariste semble déjà corroborer les accusations.

Le costard du caïd, il l’a revêtu sur mesure dans la série “Dérapage”. Bachir Diop, acteur principal dans la série de “Buzz Studio” à la manie de se tremper dans des trucs louches entre trafic de drogue, gestion et transition nébuleuses de traite automobile. Malgré le routard sombre qui le définit, les cinéphiles s’esclaffent sur ses prestations. Apparemment, Peter Salinger n’avait fait que transposer sa vie dans cette fiction.

Depuis que la nouvelle est tombé comme une enclume, il semblerait qu’il n’y a pas de distinction entre le personnage Bachir Diop et la personnalité Peter Salinger. La nouvelle de son arrestation a fait un tollé sur les réseaux sociaux et la une des tabloïdes people. Peter est trempé jusqu’aux os dans une affaire de culture, production, transformation et détention de chanvre indien. L’artiste serait même à la tête d’un vaste réseau s’activant dans le trafic de drogue. Est depuis lors en position de garde à vue.