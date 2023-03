“Toute oppression entraîne le déchaînement des forces” Khalifa Sall

L’appétit d’une troisième candidature ne peut justifier le recours à cette violence extrême c’est l’avis de Khalifa Sall, leader de Yéwwi Askan Wi après le renvoi du Procès Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang.

L’ancien maire de Dakar ne peut plus digérer ce qui se passe actuellement au Sénégal. Selon lui, la systématisation de la persécution d’opposants et l’arbitraire des arrestations dénaturent la démocratie et sapent les fondements de l’État de Droit au Sénégal. Il ajoute, “ce qui s’est produit aujourd’hui est inadmissible car, aucune justice ne peut s’obtenir par la violence. Il appartient donc à l’Etat d’éviter le pire en respectant les droits, longtemps bafoués, du citoyen Ousmane Sonko“.

A cet effet, Khalifa Sall a dénoncé également la violence exercée sur Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, brutalisé dans l’exercice de son métier. Khalifa Sall rappelle également que toute oppression entraîne le déchaînement des forces. Aucune justice ne peut s’obtenir par la violence.