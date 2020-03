Tous les avions affrétés par la Russie sont arrivés en Italie pour aider à combattre le Covid-19

Les derniers des neuf avions envoyés par la Russie ont atterri en Italie pour aider ce pays, le plus touché en Europe par le Covid-19, à combattre la pandémie.



Les huitième et neuvième avions de transport militaire russes Il-76 des Forces aérospatiales du pays acheminant un groupe de spécialistes militaires et des véhicules de désinfection sont arrivés à la base aérienne de Pratica di Mare, à 30 kilomètres au sud-ouest de Rome, a fait savoir le 23 mars le ministère russe de la Défense.

L’arrivée des avions des Forces aérospatiales russes en Italie pour aider à lutter contre le coronavirusLa mission comprend huit brigades médicales russes, une centaine de virologues et d’épidémiologistes, ainsi que des équipements de diagnostic et de désinfection, a-t-il précisé.



Promesse tenueUn avion Iliouchine Il-76 MD transportant de l'aide médicale pour l'Italie

MINISTÈRE RUSSE DE LA DÉFENSELes deux premiers avions militaires russes transportant de l’aide médicale se posent en Italie – vidéoLe ministère russe de la Défense avait ordonné d’envoyer ces neuf avions en Italie sur décision du Président Poutine qui avait promis au Premier ministre italien Giuseppe Conte d’aider Rome lors de leur entretien téléphonique le 21 mars.

Dans la nuit du 21 au 22 mars, les neuf Il-76 étaient rapidement arrivés à Moscou des régions de Pskov, d’Oulianovsk et d’Orenbourg.L’Italie se classe première en Europe en termes de propagation du coronavirus, avec près de 60.000 contaminés. La semaine dernière, elle a devancé la Chine en nombre de décès, avec un taux de mortalité de près de 10%. Le nombre de morts approche