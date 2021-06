Est-ce par ses tournées économiques que le président Macky Sall veut réaliser ses promesses de création d’emplois faite aux chômeurs sénégalais? Tout semble le laisser croire si l’on en croit de nombreux témoignages parvenus par Kéwoulo et faisant savoir l’existence de cellules de recrutement de “marionnettes” devant servir de décor sur le parcours du président Macky Sall.

Alors que la présidence se démène, depuis des jours, à nier l’existence de ce honteux phénomène d’achat de conscience et se bat à faire croire que “les masses visibles sur le parcours du président, lors de ses “tournées économique”, sont des militants sympathisants“, les fait sont là. Et, ils sont têtus. Si de nombreux témoins ont fait savoir que “des maitres recruteurs sont engagés pour payer entre 15.000 et 20.000 F CFA des gens prêts à faire partie du convoi du président” dans ses “tournées économiques”, rares sont les témoignages vidéos de cette juteuse affaire.

Et Kéwoulo a réussi à mettre la main sur un témoignage vidéo inédit. Dans ce témoignage, un jeune qui a fait partie de l’étape de Podor -Tournée du Fouta- a fait savoir qu’il a été recruté à Dakar et acheminé dans le nord contre la somme de 15.000 F CFA, journalier. Comme lui, ce sont des milliers de jeunes qui sont recrutés à travers le pays pour servir de décors aux rencontres politiques des responsables de Benno. “De nombreuses personnes de la diaspora, surtout la France et l’Italie, sont aussi venues pour accompagner le président”, a fait savoir à Kéwoulo un membre de DSE France qui a requis l’anonymat.

Si les recrues locales ont fait savoir qu’elles gagnaient entre 15.000 et 20.000 F CFA, par jour, rien n’a, pour le moment, fuité sur le salaire des Senef. Avec le chômage qui règne en Europe, nombreux sont les militants Sénégalais de la diaspora à avoir décidé de fuir les pays des blancs pour “accompagner le président dans ses tournées économiques.” Et tout ce beau monde semble avoir subitement trouvé du travail aussi longtemps que le président Macky Sall continuera ses promenades. Après le Fouta, c’est la Casamance qui s’apprête à accueillir le président Macky Sall qui s’apprête à faire son recrutement.