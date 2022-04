Tournée de présentation du trophée de la CAN : une nouvelle date annoncée

La présentation du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations au public sénégalais se déroulera au mois de mai.

Le porte-parole de la Fédération sénégalaise de football, Seydou Sané, rassure que la tournée nationale du trophée tant attendue devrait finalement se tenir le mois prochain, sûrement après la fête de la Korité. ‘’On va se réunir bientôt pour décider de la date. Comme vous le savez, on était pris par le match contre l’Egypte (Barrages mondial). On ne voulait pas disperser les forces’’, a-t-il fait savoir. ‘’Après le Ramadan, on va pouvoir faire cette tournée tant attendue dans toutes les régions du Sénégal’’, ajoute-t-il.