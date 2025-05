Touba: Le propriétaire de l'immeuble effondré sort de sa réserve et dévoile toute la vérité sur...

L’effondrement de l’immeuble en construction survenu dimanche 25 Mai dernier à Touba continu de livrer ses « secrets ».

En effet, si la thèse de précipitation et de non respect des normes de construction largement partagée et soutenue par de nombreux citoyens trouvés sur les lieux du drame le lendemain semble ne pouvoir être écarté en attendant la version officielle des enquêteurs en charge du dossier, Mbaye Sarr le propriétaire de l’immeuble en question est sorti de sa réserve pour livrer sa part de vérité sur la tragédie en ces termes:

« Les pertes matérielles ne m’ont pas inquiété. Mais les pertes humaines m’ont meurtri le cœur, car la vie d’un être humain n’a pas de prix. S’il n’y avait pas eu de pertes humaines, je ne serais pas sorti faire cette déclaration », a-t-il déclaré.

Évoquant les moyens et le matériel mis à la disposition de l’entrepreneur Pape Fall de la société Afribat, dont il a salué l’expertise et les réalisations dans le domaine de la construction, Mbaye Sarr de soutenir: « C’est moi-même qui ai commandé tous les matériaux, parce que l’homme doit être en sécurité là où il vit et où il dort. Je n’aime pas confier un bâtiment à quelqu’un et lui laisser toute la responsabilité d’acheter les matériaux. On avait discuté du prix : on est parti de 70 millions pour descendre à 60 millions. Ensuite, je lui ai demandé d’utiliser du ciment 42,5 au lieu du 32,5. J’ai aussi acheté du fer dur VAR, car je respecte les normes de sécurité. Même pour le béton, j’ai choisi celui de meilleure qualité. Et j’ai toutes les factures qui confirment mes propos. »

Monsieur a toutefois reconnu qu’il y a eu des manquements vers la fin des travaux :

« Ces derniers temps, il y avait un problème. Il n’avait plus le temps de surveiller le chantier, même si des techniciens étaient présents sur place. »

Il se souvient encore du jour du drame :

« Le dimanche, à 14h, on m’a appelé alors que je prenais mon repas, pour m’informer de l’effondrement du bâtiment. »

Selon lui, les débuts du chantier étaient pourtant très prometteurs :

« Le bâtiment avait de très bonnes fondations. Cet effondrement aurait pu arriver à n’importe quel entrepreneur. Pape Fall avait beaucoup de chantiers à Dakar, à Touba, etc. Il contrôlait tout et discutait régulièrement avec les maçons. Au départ, le bâtiment était magnifique. »