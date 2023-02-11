Touba et Mbacké : 57 manifestants placés en garde à vue

L’étau se resserre autour des personnes interpellées suite à l’interdiction de la tenue du meeting de Ousmane Sonko au boulevard Ndoyéne. Selon des sources de Seneweb, 57 manifestants sont actuellement entre les mains de la police.

Les éléments du commissariat spécial de Touba et ses secondaires avaient mis la main sur 28 individus lors des affrontements. Tout ce beau monde va passer cette nuit dans les locaux de la police.

De plus, les policiers du commissariat urbain de Mbacké ont mis aux arrêts 29 personnes dont Serigne Assane Mbacké. Ces dernières sont actuellement en garde à vue pour participation à une manifestation non autorisée selon une source de Seneweb.

Pour rappel, le leader du mouvement appel 221 Serigne Assane Mbacké a été arrêté avec trois personnes parmi ces dernières figure une femme. Le chef religieux-politicien était dans son véhicule pour rentrer à Touba.