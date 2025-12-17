Tivaouane Peulh : La Section de Recherches de Colobane se saisit du dossier des démolitions

L’enquête sur les démolitions massives survenues à Tivaouane Peulh Nord entre le 10 et le 12 décembre franchit une étape décisive. Alors que des centaines de familles ont vu leurs biens réduits en poussière, la justice s’active. Les auditions se succèdent à la Section de Recherches (SR) de la Gendarmerie de Colobane, visant à situer les responsabilités dans ce que les victimes qualifient d’opération « illégale ».

Selon des sources proches du dossier, la journée d’hier a été marquée par l’audition du Directeur Général de la Société immobilière de promotion et de résidence du Sénégal (SIPRES) ainsi que de son Directeur juridique.

Parallèlement, les collectifs de victimes ont été entendus pour porter la voix des propriétaires impactés.

Ce mercredi, la procédure devrait monter d’un cran avec les auditions attendues du DG de la DSCOS, Demba Traoré, et du Commandant Youssou Sané, Directeur général adjoint de ladite structure, qui a supervisé les opérations sur le terrain.

Pour rappel, du 10 au 12 décembre 2025, un paysage de désolation s’est installé à Tivaouane Peulh Nord. Des bulldozers, protégés par un imposant dispositif de sécurité, ont rasé des centaines de constructions. Des simples fondations aux maisons à étages quasiment achevées, rien n’a résisté au passage des machines.

Les propriétaires affirment n’avoir reçu aucune notification préalable.