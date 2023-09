Tirage CAN 2024 : Pour le Sénégal voici le « groupe de la surprise »….

Le Sénégal est l’un des grands favoris de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2024. Les « Lions de la Téranga » seront très attendus, en leur qualité de tenants du titre.

Dans ce sens, le tirage au sort prévu pour le 12 octobre prochain est attendu avec plusieurs possibilités pour le Sénégal. L’équipe de Aliou Cissé pourrait tomber sur le groupe de la mort avec le Nigéria, la Guinée et la Gambie ou encore dans le meilleur groupe avec la RDC – la Guinée Equatoriale et la Namibie. Il y a également un groupe qui serait moyen avec des équipes capables, à tout moment, de faire mal. Ainsi, le tenant du titre se retrouverait aux côtés de la RDC, la Guinée et le Mozambique. Un groupe de la surprise dans lequel Aliou Cissé devrait évoluer avec une grande prudence.

En janvier 2024, la Coupe d’Afrique des Nations 2024 se tiendra en Côte d’Ivoire, réunissant 24 équipes qualifiées. Cette édition verra le retour du Congo, de l’Afrique du Sud et de la Namibie, absents lors du précédent tournoi.