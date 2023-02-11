Thiès : Macky Sall lance les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tamba

Dans le cadre de sa tournée dans la région de Thiès, le Président Macky Sall a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar -Kidira-Tambacounda dont a phase 1 concerne l’axe Dakar -Tambacounda avec un financement de l’État du Sénégal pour un montant de 17,8 milliards FCFA.

“Thiès est une ville marquante dans le devenir du Sénégal. Thiès est sur la bonne voie pour l’émergence”, a d’emblée déclaré Macky Sall..

“J’ai décidé de faire revenir le chemin de fer au Sénégal. Le chemin de fer est un axe indispensable, prioritaire pour le développement des infrastructures de transport. Il n’y aucun pays qui s’est développé sans chemin de fer”, a-t-il dit.

Selon le Président Sall, le feroviaire est en effet un “élément structurant de la chaîne logistique qui permet l’accroissement de la productivité occupe une place importante dans le PSE à travers le Pap2A mais surtout le Pap3 qui va démarrer sur 2023-2028”, a-t-il savoir.

Le chef de l’Etat annonce le démarrage des travaux en 2023. ” Les travaux seront exécutés cette année en 2023. Nous avons sécurisé le budget et nous allons démarrer les travaux maintenant pour pouvoir reprendre la circulation des trains”, a souligné Macky Sall.

Il a également demandé au ministre des Transports qu’une plateforme multimodale soit érigée à Tambacounda. “Cette plateforme appelée port sec servira au stockage et au transfert entre la route et le chemin de fer des marchandises à destination ou en provenance du port de Dakar”, a-t-il dit.

Macky engage le ministre chargé des transports terrestres à prendre “toutes les dispositions nécessaires pour une bonne réalisation de ces travaux de réhabilitation et dans les délais impartis”.

Il exhorte l’entreprise en charge des travaux à tout mettre en œuvre pour “livrer les travaux dans les délais convenus avec la qualité qui lui est reconnu” .