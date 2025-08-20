Le Dr Cheikh Thiam, docteur en mécanique et responsable du pôle pédagogique au Centre Sectoriel de Formation Professionnelle en Mécanique (CSFP-MEM) de Thiès, a perdu la vie dans un accident de la route lundi soir. Le drame s’est produit aux environs de 23 heures au rond-point Mbour 4. Spécialiste reconnu des systèmes électriques haute tension, il revenait d’une mission à Dakar.

Un expert en automobile disparu

Le Dr Thiam était une figure importante du secteur automobile et de la mobilité électrique au Sénégal. Il avait formé de nombreux élèves au CSFP-MEM. Père de cinq enfants, sa disparition laisse un grand vide dans la communauté thiessoise.

Des interrogations sur la sécurité routière

Suite à cet accident tragique, des habitants de Thiès ont interpellé l’Ageroute sur le manque d’éclairage au rond-point Mbour 4, un axe routier considéré comme dangereux. Ce rond-point a déjà été cité dans un autre contexte, soulevant des questions sur la sécurité routière dans la zone.