Depuis le 26 mai, neuf Français ont été condamnés à la peine capitale pour avoir participé à l’existence du groupe djihadiste.

Un tribunal antiterroriste de Bagdad a condamné à mort, dimanche 2 juin, deux Français : Fodil Tahar Aouidate, 32 ans, et Vianney Ouraghi, 28 ans, du fait de leur appartenance à l’organisation Etat islamique (EI). Depuis le 26 mai, sept autres Français ont été condamnés à la peine capitale pour avoir participé à l’existence du groupe djihadiste.

Aouidate, décrit comme autoritaire, violent et prêt à mourir pour l’idéologie radicale de l’EI, avait été transféré de Syrie, où il était détenu par une force kurde anti-EI, vers l’Irak début janvier. Il a ensuite été interrogé pendant quatre mois, d’abord par le renseignement puis par un juge d’instruction. A l’ouverture de son procès il avait affirmé avoir été frappé au cours de ces interrogatoires.

Ouraghi, lui, a raconté aux enquêteurs irakiens avoir abandonné ses études de psychologie en France puis s’être radicalisé en ligne. Toujours selon ses « aveux », rendus publics par la justice irakienne, il a suivi « des formations religieuses et militaires », puis fait allégeance à l’EI à Mossoul (nord) en 2014. Lors de son audience, il a reconnu devant le juge avoir « travaillé avec Daech [acronyme arabe de l’EI] ». « Mais je n’ai pas participé aux combats ni en Syrie ni en Irak », a-t-il ajouté.

« Diverses techniques de torture » selon HRW

Au début de l’audience de Fodil Tahar Aouidate, le juge a rejeté les allégations de torture que l’accusé avait formulées à l’ouverture de son procès. « Selon le rapport médical, il n’y a pas de traces de torture sur son corps », a affirmé Ahmad Mohammad. Il avait cependant montré des marques sur son dos au juge qui avait réclamé un examen et un rapport de la médecine légale.

Pour Human Rights Watch (HRW), les procès irakiens présentent de « graves lacunes, dont la torture », et Paris ne devrait pas « sous-traiter la gestion » de ses ressortissants « à des systèmes judiciaires abusifs ». HRW assure, en outre, avoir « les preuves que les interrogateurs [irakiens] recourent à diverses techniques de torture qui ne laissent pas de marques durables, comme frapper les suspects sur la plante des pieds et les simulacres de noyade ».

Paris, qui dit ne pas vouloir s’ingérer dans les décisions de la justice irakienne, affirme avoir réitéré auprès de Bagdad son opposition à la peine de mort.

Des familles de l’EI vont être déplacées

Quelque 800 femmes et enfants Syriens vont quitter le camp de déplacés d’Al-Hol, qui accueille dans le nord-est de la Syrie des familles du groupe Etat islamique (EI) notamment, a annoncé dimanche un responsable des autorités semi-autonomes kurdes.

Cette opération va se dérouler lundi. Il s’agit de la première initiative du genre pour le camp surpeuplé d’Al-Hol, qui accueille près de 74 000 personnes selon l’ONU. Plus de 30 000 Syriens y sont installés, et à terme l’objectif est de faire sortir les femmes et les enfants.

Avec AFP