Tentative Putsch en Guinée Bissau : le bilan des tirs révélé

Le gouvernement bissau-guinéen a révélé que 11 personnes ont trouvé la mort dans la tentative de coup d’Etat mené la mardi 1 février. Ces victimes sont des civils, des militaires et des paramilitaires. Mais, rien n’a encore fuité sur les commanditaires de ce coup de force sanglant.

Dans sa déclaration faite hier aux médias ,le président EMBALO a affirmé que l’objectif des putschistes était de le tuer ,ainsi que tous les membres du Cabinet. Il avait ajouté que cette action brutale était liée au combat qu’il mène contre le trafic de drogue et la corruption ,dans le pays, depuis son avènement.

La Guinée-Bissau avait été très impliqué dans le trafic de drogue ,avec des narcotrafiquants sud-américains qui avaient des complices parmi les membres de l’élite politique et militaire. La pauvreté endémique qui règne dans le pays qui compte environ 2 millions d’habitants, est un facteur important à prendre en compte. Ainsi que la corruption qui gangrène les sphères du pouvoir.

La rareté des ressources économiques complète un tableau sombre ,dans une société où les armes circulent beaucoup. Un héritage négatif de la guerre de libération nationale contre les colons portugais. L’Armée régente l’Etat depuis longtemps et le président EMBALO ,lui-même est un ancien Général.

Pour le moment une enquête est en cours et devrait permettre de révéler l’identité des comploteurs. L’étendue géographique très réduite du territoire, facilite le travail des enquêteurs. Malgré l’échec du putsch et le retour à la normale constatée sur place, dans la capitale, la situation reste fragile. En effet, en Guinée-Bissau, coups d’Etat et tentatives de coups d’Etat sont des phénomènes récurrents.