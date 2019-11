Tentative de viol aux Baux Maraichers : BB voulait abuser d’une dame qui dormait dans un bus

Une rocambolesque affaire de tentative de viol défraie la chronique à la gare interurbaine des Baux Maraîchers de Pikine. Un homme âgé d’une trentaine d’années du nom de B.B a été alpagué par les limiers de Pikine. Selon des sources de «L’As», B.B qui était déterminé à satisfaire sa libido s’est introduit nuitamment dans un bus à l’intérieur duquel dormaient des femmes. Alors brusquement l’une des dames a senti une présence étrangère et a crié de toutes ses forces. Ce qui a attiré l’attention des autres femmes qui ont crié au secours. Des transporteurs, vigiles de la gare et des policiers sont intervenus pour mettre la main sur B.B. Interrogé sur ses intentions, B.B reconnaît sans ambages qu’il voulait violer la dame. Conduit au commissariat de Police de Pikine, B.B passe aux aveux et reconnaît son acte délictuel. Placé en garde-à-vue, le quidam a été déféré au parquet hier pour tentative de viol et attentat à la pudeur.