L’ information est de l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED). A travers un communiqué, l’organisation dirigé par Ibrahima Sall rapporte qu’un détenu a tenté de se suicidé, la nuit dernière, à la prison du Camp Pénal de Liberté 6.

“L’ASRED informe que le détenu Ibrahima DIANKHA a tenté de se suicider ce matin entre 4h et 5h et par miracle son codétenu s’est réveillé et a frappé à la porte pour alerter. C’est ainsi que les agents sont venus pour le secourir et des images ont été prises“, lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction.

L’ASRED souligne par ailleurs que des détenus qui sont au quartier de haute surveillance sont “en grèves de faim depuis une semaine dont le plus ancien est Grendine Eko un nigérien qui a fait 5 ans en détention provisoire sans jugement ni notification. “Ces détenus protestent contre les longues détentions préventives et le surpeuplement et parmi eux également figure un mineur de 18 ans.”

L’ASRED interpelle directement le ministre de la Justice pour qu’il “se rende à la prison du Camp Pénal pour s’enquérir de cette situation alarmante liée à un manque criard de magistrats d’avocats et de greffiers. Car plusieurs détenus sont dans cette même situation alors qu’il n’y’a pas de solution.“