Tentative d’assassinat: Ce que l’on sait sur le coup manqué contre Trump

Un suspect a été inculpé lundi au lendemain de la tentative d’assassinat présumée sur Donald Trump. L’AFP fait le point sur ce que l’on sait de cet événement qui bouscule, une fois de plus, la campagne pour l’élection présidentielle de novembre.



– Tirs dimanche –

Dimanche, Donald Trump joue au golf dans son club de West Palm Beach, à 15 minutes de route de sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Vers 13H30 locales, un agent du Secret Service, chargé de sa protection, inspecte le parcours devant le candidat républicain. Il repère le canon d’une arme à feu et tire en sa direction. Le président était à quelques centaines de mètres, selon le shérif local.

Un témoin a raconté aux autorités avoir vu un homme s’échapper des buissons en bordure du golf pour s’engouffrer dans une voiture Nissan noire. Ce témoin a le temps de prendre une photo du véhicule et de sa plaque d’immatriculation, ce qui permet à la police locale de repérer le véhicule sur une autoroute et d’interpeller l’homme, dans le calme.

Autour du grillage du club de golf sont retrouvés un fusil d’assaut de type SKS, avec le numéro de série effacé et monté d’une lunette de tir, deux sacs et une caméra, selon un document judiciaire.

A 14H25 dimanche, l’équipe de campagne de Donald Trump diffuse un très bref communiqué. “Le président Trump est sain et sauf après des coups de feu à proximité de lui”. Quelques heures plus tard, le FBI (police fédérale) dit dans un communiqué qu’il “enquête sur ce qui semble être une tentative d’assassinat contre l’ancien président Trump”.

– Le suspect –

Le suspect est Ryan Wesley Routh, un Américain pro-ukrainien de 58 ans, artisan indépendant dans le bâtiment à Hawaï. Présenté à un juge lundi en Floride (sud-est), il a été inculpé de détention illégale d’arme, en raison de son casier judiciaire, et de possession d’une arme au numéro de série effacé.

Le bornage téléphonique de son téléphone semble indiqué qu’il se trouvait aux abords du golf entre 01H59 et 13H31 locales dimanche, d’après le document judicaire.

“Poutine est un terroriste et il faut en finir avec lui”, avait-il déclaré à l’AFP à Kiev fin avril 2022, alors qu’il participait à une manifestation en faveur des Ukrainiens piégés dans la ville portuaire de Marioupol.

Ses comptes sur les réseaux sociaux montrent un grand intérêt pour l’actualité; il y a souvent critiqué Donald Trump. Selon la presse américaine, il a voté à la primaire démocrate en mars dans l’Etat de Caroline du Nord.

C’est aussi dans cet Etat qu’il s’était barricadé, armé d’un fusil automatique, face aux forces de l’ordre en 2002.

– Nouvelles interrogations sur le Secret Service –

Tard dimanche soir, Donald Trump remercie les forces de l’ordre “pour leur travail absolument remarquable”. Mais cet incident soulève à nouveau des interrogations sur le Secret Service, deux mois après la tentative d’assassinat contre le candidat républicain en Pennsylvanie.

Le 13 juillet, il avait été blessé à l’oreille par les tirs d’un jeune Américain, abattu par les forces de l’ordre, après avoir fait un mort et deux blessés dans le public d’un meeting de campagne.

Cet échec pour le Secret Service avait poussé sa patronne à démissionner 10 jours plus tard.

Dimanche, “le Secret Service a fait exactement ce qu’il avait à faire”, selon le shérif du comté de Palm Beach. D’après lui, si Donald Trump avait été président, l’ensemble du golf aurait été bouclé mais un tel dispositif n’est pas la norme pour un ancien président.

Lundi, le président Joe Biden a réclamé “davantage d’aide”, et notamment “plus de personnel”, pour le Secret Service.

– Lourd climat politique –

Donald Trump impute directement cette tentative d’assassinat présumée aux attaques du président Joe Biden et de son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris.

La tentative d’assassinat contre Donald Trump en juillet, dont les images du sang coulant de l’oreille du candidat avaient fait le tour du monde, avait poussé son équipe à favoriser les événements de campagne à l’intérieur et installer des vitres pare-balles lors des meetings.

La campagne est de plus en plus tendue, notamment sur le sujet de l’immigration. Donald Trump a par exemple relayé des allégations infondées affirmant que des immigrés haïtiens dans une ville de l’Ohio volaient des animaux de compagnie pour les manger. Depuis, plusieurs alertes à la bombe ont eu lieu et des écoles ont été fermées temporairement.