Affaires des deux talibés enchaînés á Joal : Le marabout Gora Fall risque 5 ans de réclusion

Gora Fall, le marabout qui avait été arrêté pour avoir enchaîné deux de ses talibés de 09 et de 10 ans dans l’enclos des moutons, a été jugé hier mardi, par le tribunal de grande instance de Mbour (sur la petite côte). Devant la barre, le prévenu a changé partiellement ses propos tenus lors de l’enquête préliminaire.

Selon L’Observateur dans sa parution de ce mercredi, le marabout a reconnu avoir puni les enfants en les mettant dans l’enclos. Cependant, il a précisé que ces derniers ne partageaient pas “la même pièce avec les animaux” .

« La pièce a été nettoyée avec du détergent et les moutons déplacés, avant d’y placer les enfants qui seraient des fugitifs», a-t-il expliqué. Avant de nier avoir demandé aux talibés le versement de la somme de 300 FCfa par jour. Dans son argumentaire, le marabout laisse entendre qu’ il n’était pas au courant que de telles pratiques sont interdites.

Les deux garçons qui vivaient depuis l’incident avec leurs parents à Thiès et à Nianing ont été appelés à la barre. A. Diagne (09 ans) et A. Diop (10 ans) ont contredit leur maître. Ils ont « révélé au juge que durant toute leur punition ils n’ont eu droit qu’à un seul repas par jour. Ce qui les obligeait à se nourrir d’aliments de bétail ». De plus, « ils étaient régulièrement victime de châtiments corporels ».

Le procureur de la république a requis 5 ans de prison ferme ainsi que la requalification des faits en privation de nourriture et coups et blessures volontaires ayant entraîné des blessures. L’avocat de la défense quant à lui a plaidé pour une application bienveillante de la loi.

Pour rappel, tout est parti d’un coup de fil anonyme d’un habitant de Mboudaye (commune de Joal) le 22 juillet dernier. De l’autre côté du téléphone, une voix qui renseigne les éléments de la gendarmerie de ladite localité que depuis la fête de la tabaski deux garçons du daara de Gora Fall sont enfermés, enchainés et affamés dans l’enclos des moutons.

La descente de la gendarmerie a confirmé les révélations de l’appel ainsi les enfants ont été conduits à la pédiatrie du centre de santé de Joal et leur marabout a été arrêté et conduit dans les locaux de la brigade de gendarmerie avant d’être déféré à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour depuis le 24 juillet pour « maltraitance ».

Le délibéré est prévu pour le mardi 27 août.