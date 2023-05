Tensions socio-politiques : Mamoudou Ibra Kane demande aux acteurs de s'approprier les messages des rois d'Oussouye et de Sine

Dans un contexte pré-électoral tendu, le roi de Sine, Niokhobaye Diouf Fatou Diene, a été accueilli par son homologue du roi Oussouyé Maan Sibiloumbaye Diédhiou, afin de promouvoir la paix.

Reliés par la plaisanterie de la couture entre Sérères et Diolas (Aguène et Diambogne), les deux souverains, accompagnés d’une forte délégation, ont rehaussé de leur présence la Caravane de la Paix qui a pris fin hier 16 mai.

Prenant part à la cérémonie de clôture, le leader du mouvement citoyen Demain c’est maintenant – DCM a profité de l’occasion pour insister sur les valeurs traditionnelles fondatrices de notre commun vouloir de vie commune.

Devant les rois d’Oussouye et de Sine, Mamoudou Ibra Kane manifeste sa vision de la co-construction. Un projet qui ne peut se faire sans le “vivre-ensemble”. Il a magnifié cette belle coutume du «cousinage à plaisanterie» qui a pu désamorcer tant de conflits dans notre pays.

Selon l’homme politique, les rois d’Oussouye et du Sine sont de grands messagers de la paix. Et il les considère comme une source d’inspiration pour l’ensemble des acteurs politiques et sociaux, en ces temps de tensions.