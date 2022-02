La vidéo a été partagée dans un groupe comptant 40 000 membres. Sur la séquence, le visage de l’ex-mari de Nigar est flouté mais le sien est clairement visible. Elle pense que son ex l’a secrètement filmée pour faire chanter son frère, un éminent critique du président de l’Azerbaïdjan. Elle raconte qu’on a dit à sa mère que la vidéo serait diffusée sur Telegram si son frère ne cessait pas son activisme.

Nigar a toujours du mal à reprendre sa vie en main : “Je n’arrive pas à me remettre. Je vois des thérapeutes deux fois par semaine”, dit-elle. “Ils disent qu’il n’y a aucun progrès jusqu’à présent. Ils me demandent si je peux oublier, et je dis non“. Les photos de Nigar et Sara ont toutes deux été signalées à Telegram, mais la plateforme n’a pas répondu. Leur expérience est loin d’être unique.